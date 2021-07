24 inwestycje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna bije kolejny rekord.

Inwestycje dały możliwość stworzenia 148 miejsc pracy oraz utrzymania ponad 3,3 tys. stanowisk.

- Patrząc na wyniki z ubiegłego roku widzimy, jak rośnie zainteresowanie wsparciem Polskiej Strefy Inwestycji. Szczególnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zaczęły zauważać korzyści ze współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną - w bieżącym roku stanowią one ponad 70 proc. wszystkich projektów – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wcześniej mniejsze firmy miały ograniczony dostęp do strefowych korzyści, które dedykowane były głównie dużym, najczęściej zagranicznym korporacjom. Ponadto, aby uruchomić nowy projekt i korzystać z ulg, trzeba było działać na terenie strefy ekonomicznej, co wykluczało podmioty, które już były właścicielami gruntu i nie miały możliwości zmiany lokalizacji. Obecnie największe przywileje ma sektor MŚP, a ulgę podatkową można otrzymać bez względu na to, gdzie ulokowana jest nowa inwestycja.