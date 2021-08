24. Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły. Przesunięte w czasie zawody lekkoatletyczne z 16 olimpijczykami na listach startowych

24. Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły 2021

Gwiazdami memoriału Janusza Sidły w Sopocie będą specjaliści od sztafet - Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot), czyli wicemistrzyni olimpijska w sztafecie kobiecej 4x400 metrów, oraz Dariusz Kowaluk (AZS-AWF Warszawa), czyli mistrz olimpijski z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów.

Anna Kiełbasińska na dobrze sobie znanej bieżni Stadionu Leśnego wystartuje jednak na dystansie 100 metrów. Sprinterski bieg będzie urozmaiceniem dla gwiazdy SKLA, która 18 sierpnia w szwajcarskim La Chaux-de-Fonds poprawiła rekordy życiowe na 200 i 400 metrów. Jej nowe "życiówki" to odpowiednio 22,76 oraz 50,38.

- Na memoriale pobiegnę na nietypowym dla siebie dystansie. W całym tym sezonie, jak już mogłam biegać, szukałam sposobności do startu na 100 metrów. Udało się w końcu w Sopocie, gdzie będę się mogła sprawdzić. Jestem w życiowej formie i chcę się pokusić o kolejny rekord. Mój dotychczasowy to 11,34 (z 2015 roku z Bydgoszczy - przyp.). Wtedy miałam jednak perfekcyjne warunki. Będę wdzięczna, jeśli można gdzieś zamówić warunki pogodowe - żartuje Anna Kiełbasińska, która rok rozpoczęła od poważnej kontuzji stopy, a sportowo kończy go w niesamowitej formie.