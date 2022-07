23. Światowy Zjazd Kaszubów w Brusach (2022). Były tłumy na Jarmarku Kaszubskim. Pokazywali dorobek swoich pokoleń | ZDJĘCIA

Tegoroczny Światowy Zjazd Kaszubów odbył się w Brusach. Ta miejscowość była gospodarzem już drugi raz (po raz pierwszy w 2007 roku), a idea jedności Kaszubów jest tam wyjątkowo silna. Jak wspominał na otwarciu festynu prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Wyrowiński, to właśnie w Brusach i okolicach najmocniej dbano o to, żeby po reformie administracyjnej w 1999 roku cała społeczność kaszubska znalazła się w obrębie jednego województwa.

Ze sceny padło też wiele słów o tym, że Kaszubi mają za sobą długą historię walki o własną tożsamość i wspólnotę - nie było im łatwo przed II wojną światową, kiedy to część Kaszubów mogła cieszyć się życiem w wolnej Polsce, a część mieszkała w granicach Niemiec lub w Wolnym Mieście Gdańsku.

Także Polska Ludowa nie ułatwiała im kultywowania tradycji. A dla Kaszubów ważna jest zarówno ich etniczna kultura, jak i przynależność do narodu polskiego. Właśnie z tego względu na tegorocznym zjeździe znalazło się miejsce na wsparcie Ukrainy. Kaszubi wiedzą, jak to jest walczyć o swój kraj i prawo do własnej kultury oraz języka.