22-letni kierowca hyundaia wjechał do rowu. Na dodatek dostał wysoki mandat | ZDJĘCIA

Do zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek 20 lutego 2023 r. przed godz. 16 przy ul. Kamiennej w Rumi na trasie Łężyce - Rumia. Na miejsce błyskawicznie udały się służby.

Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że samochód zjechał z drogi do rowu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że kierowca nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi do rowu - mówi asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie.