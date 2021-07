22. Światowy Zjazd Kaszubów w Pucku. 21.08.2021 r. Przyjadą kaszubskim pociągiem Transcassubia. Sprawdź rozkład jazdy

To już pewne, że w tym roku – po rocznej przerwie – w powiecie puckim będziemy gościć 22. Światowy Zjazd Kaszubów. Wydarzenie odbędzie się w Pucku, w sobotę 21 sierpnia i rozpocznie o godz. 10:30. Muzyczną gwiazdą ma być Natalia Szroeder.

Goście spodziewani są już od samego rana, a wśród nich szczególną grupę stanowić będą pasażerowie kaszubskiego pociągu.

– Po dwóch latach znów spotkamy się na Światowym Zjeździe Kaszubów! – zachęcają organizatorzy ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. – W sobotę, 21 sierpnia 2021 r. jedziemy do Pucka – część z nas, jak co roku, ruszy tam Transcassubią. Pasażerowie zaczną wsiadać do najbardziej kaszubskiego pociągu na świecie już w Chojnicach. Bilety w cenie 10 złotych będą dostępne u „banowégò”.