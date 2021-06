20-letni Rafał z Czarnej Dąbrówki walczy o powrót do zdrowia, potrzebuje pomocy. Zbiórka na rehabilitację odbędzie się podczas pikniku

NOWE Do 15 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożony jest projekt miejscowego planu dla części Nowego Portu

Do końca czerwca mieszkańcy mogą składać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wzdłuż ul. Oliwskiej w Nowym Porcie, w miejscu funkcjonowania dawnego dworca. Dopuszczona w planie możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej ma przyczynić się do uatrakcyjnienia obszaru, a utworzenie ciągów pieszo-rowerowych do większej integracji z Brzeźnem.