200-lecie kurortu Sopot. Na molo Dni Kurortu i parada. W mieście powstaną dwa nowe szlaki kurortowe oraz odtworzą pokój kąpielowy

Sopot z pompą świętuje 200-lecie istnienia kurortu nad Zatoką Gdańską. Miasto ma ambicję, by kilkumiesięczne obchody zostały dobrze zapamiętane, a Sopot pokazał się z jak najlepszej strony. Koncerty, zabawy, sportowe eventy - niczego nie ma zabraknąć.

Jednak przede wszystkim 200-lecie kurortu Sopot ma przywrócić miastu status wyjątkowego miejsca w Polsce.

Kurort to takie trochę magiczne słowo, może nieco zapomniane, bo częściej w ostatnich latach używało się słowa „uzdrowisko”. Celowo chcemy wrócić do słowa kurort i do idei kurortu. Bo kurort to jest miejsce, gdzie leczy się duszę i ciało. To miejsce, gdzie obok zabiegów kąpielowych, zabiegów prozdrowotnych, jest również bardzo bogata oferta kulturalna, rekreacyjna i gdzie po prostu dobrze spędza się czas – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. - Jubileusz jest swego rodzaju nowym otwarciem i wzmacnianiem kurortowego charakteru miasta w kolejnych latach, co zostało także zapisane w nowej strategii.