2 Liga. Trafienie w ostatnich sekundach meczu pozbawiło Radunię Stężyca punktu na stadionie w Olsztynie WIDEO

Stomil Olsztyn - Radunia Stężyca 29.10.2022

Pomorski jedynak w eWinner II Lidze bardzo źle rozpoczął sobotnie spotkanie w Olsztynie. Już w 8. minucie z boiska z powodu kontuzji musiał zejść Maciej Orłowski. Stomil to wykorzystał i po 17 minutach prowadził 2:0.

"Kanarki" nie zamierzały jednak tak zostawiać spraw. W drugiej połowie po trafieniach Jakuba Letniowskiego (z rzutu karnego) oraz Wojciecha Łuczaka wróciła nadzieja na dobre zakończenie meczu. Niestety, w piątej minucie doliczonego czasu gry niesamowitym uderzeniem w okienko bramki Kacpra Tułowieckiego popisał się Brazylijczyk Werick Caetano. W efekcie punkty pozostały na Warmii.

- Jak zrelacjonować mecz, który praktycznie cały ma się pod kontrolą, a znów się przegrywa w ostatnich minutach? Cały czas robimy te same błędy, nie wyciągamy wniosków. Nie wiem, z czego bierze się brak koncentracji w końcówkach meczów. Może to zmęczenie odcina niektórym myślenie. Przyjechaliśmy w mocno okrojonym składzie, ale to nie zmienia faktu, że tego meczu nie mogliśmy przegrać. On był nie do przegrania - powiedział zdenerwowany Sebastian Letniowski, szkoleniowiec Raduni Stężyca.