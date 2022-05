2 Liga. Co musi się stać, żeby Radunia Stężyca wywalczyła miejsce barażowe? Chojniczanka Chojnice na luzie zagra z Olimpią Elbląg

Stal Rzeszów z pierwszego miejsca i Chojniczanka Chojnice z drugiego miejsca w tabeli eWinner 2 Ligi awansowały już do Fortuny 1 Ligi. Z 2 Ligą żegnają się za to Sokół Ostróda, Pogoń Grodzisk Mazowiecki oraz Hutnik Kraków. Już wcześniej, z powodów finansowych, poddał się za to GKS Bełchatów.

W dwuetapowych barażach zagrają zespoły z miejsc 3-6. Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu 2021/2022 pewny udział mają już Ruch Chorzów, Motor Lublin oraz Wigry Suwałki. O ostatnie miejsce walczą Radunia Stężyca (49 punktów) oraz Lech II Poznań (48). Olimpia Elbląg (46) oraz Garbarnia Kraków (45) liczyłyby się również, gdyby nie fakt, że Radunia w ostatniej kolejce i tak otrzyma trzy punkty za walkowera z GKS-em Bełchatów.

Dla Raduni najważniejszy będzie sobotni (14 maja) mecz w Lublinie z Motorem (początek o godz. 17). Drużyna Marka Saganowskiego będzie faworytem, ale nie musi przesadnie się starać. Już myślami jest bowiem przy wspomnianych barażach o 1 Ligę. Zespół trenera Sebastiana Letniowskiego zapewni sobie baraże, jeśli wygrać. Stanie się tak równie w przypadku, jeśli zremisuje, a remisem zakończy się także mecz rezerw Lecha Poznań, które w niedzielę o godz. 16 podejmą Sokoła Ostróda. Radunia znajdzie się w barażach także w trzecim przypadku - jeśli Lech II przegra z niżej notowanym Sokołem. Ten wariant jest jednak najmniej prawdopodobny.