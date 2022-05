2 Liga. Chojniczanka Chojnice na luzie zagra z Olimpią Elbląg. Radunia Stężyca wybiera się do Lublina na mecz z Motorem Rafał Rusiecki

Czy piłkarze Raduni Stężyca będą się cieszyć po meczu w Lublinie? Radunia Stężyca/FB

Wiemy już, kto w eWinner 2 Lidze uzyskał bezpośredni awans do wyższej klasy rozgrywkowej, a kto pożegnał się z tym szczeblem. Nie znamy za to wszystkich drużyn, które powalczą w barażach. Części odpowiedzi na to dadzą mecze z udziałem Chojniczanki Chojnice i Raduni Stężyca.