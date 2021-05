2 Liga. Bytovia Bytów o punkty postara się w sobotę w Ostródzie, a Chojniczanka Chojnice w niedzielę w Rzeszowie

Bytovia Bytów to w rundzie wiosennej najsłabsza drużyna w 2 Lidze. Zespół trenera Kamila Sochy przegrał już siedem kolejnych spotkań i w poprzedniej kolejce wpadł do strefy spadkowej. Wyprzedzony został przez bazującą na młodzieżowcach ekipę rezerw Lecha Poznań. "Czarne Wilki" mają więc dodatkowy powód do zmartwień.

Bytovia w sobotę, 15 maja o godz. 17 zagra na wyjeździe z Sokołem Ostróda. Dobra wiadomość dla niej jest taka, że drużyna z Mazur równie słabo spisuje się w ostatnim czasie. Ekipa trenera Piotra Jacka tej wiosny gra w kratkę, a większość spotkań przegrywa. Przegrała trzy ostatnie mecze i z pewnością także marzy jej się przełamanie. Sokół ma jednak po 31 rozegranych spotkaniach 39 punktów, a Bytovia zaledwie 29 (po 30 meczach).

- W tym niełatwym momencie dla klubu prosimy wszystkich kibiców o cierpliwość i wsparcie “Czarnych Wilków” w najbliższych meczach. Zapraszamy naszych sympatyków na trybuny już podczas konfrontacji z Hutnikiem Kraków (środa, 19 maja, godz. 18.00). Liczymy, że wspólnie wyjdziemy z tego kryzysu - przekazał klub z Bytowa na swojej oficjalnej stronie.