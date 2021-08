19-letnia Wiktoria z gm. Pszczółki walczy z białaczką. Zostań dawcą szpiku kostnego

Wiktoria z gm. Pszczółki poszukuje dawcy szpiku

Dziewiętnastoletnia Wiktoria Kot z gminy Pszczółki ma szansę na wyleczenie się z bardzo ciężkiej choroby, jeśli znajdzie się dawca szpiku kostnego o odpowiednim składzie genetycznym. Poszukiwanie dawcy odbędzie się w namiocie, podczas Święta Miodu w Pszczółkach (28.08.2021 r.). Polega to na pobraniu śliny. Poszukiwaniem dawców i prowadzeniem bazy danych zajmuje się Fundacja DKMS. Można wejść na internetową stronę DKMS.pl/Wiktoria KLIKNIJ TUTAJ i poprosić o pakiet do pobrania śliny, aby odesłać próbkę do fundacji.

Dawca w wieku od 18 do 55 lat nie powinien być spokrewniony z chorą osobą. Musi być jednak zgoda genetyczna, a to nie jest proste. Statystycznie, niewiele osób ma szpik kostny, pasujący do chorej Wiktorii. Dlatego konieczne jest przebadanie próbek, jak największej liczby osób, chcących pomóc Wiktorii.