19-latka uwierzyła, że ktoś włamał się jej na konto. Uwierzyła fałszywemu konsultantowi i straciła 7 tysięcy złotych

W piątek 3 lutego kartuscy policjanci odnotowali kolejny przypadek oszustwa metodą „na konsultanta banku”. Tym razem osoba skontaktowała się telefonicznie z 19-letnią mieszkanką powiatu kartuskiego. Fałszywy konsultant wprowadził 19-latkę w błąd, co do realnego włamania na jej konto. Młoda kobieta przestraszyła się i wykonała wszystko, co nakazał ów „konsultant”.