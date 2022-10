"1989" - rapowany musical o upadku PRL w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim

Jazda bez trzymanki

- Po naszej ostatniej wspólnej premierze "Jedzonko" w Teatrze Słowackiego, Marcin przyszedł do nas i powiedział zróbmy teraz musical, taki jak "Hamilton" na Broadwayu, niech będzie o naszym pozytywnym micie polskim, czyli Solidarności i dochodzeniu do 1989 roku - opowiadał Mirosław Wlekły przed konferencją prasową. - Trochę oniemieliśmy, ponieważ żadne z nas nie robiło wcześniej musicali. Poszliśmy z tym pomysłem do dyrektora Głuchowskiego, on przytaknął niemal od razu. I zaczęła się ta nasza dwuletnia jazda bez trzymanki. Prze pierwszy rok rozmawialiśmy z ludźmi z Solidarności i ludźmi władzy ówczesnej władzy PRL-owskiej, potem zaczęło się budowanie scenariusza, dramaturgii. Trzeba też było napisać teksty muzyczne, raperskie, co okazało się nie takie łatwe. Na pierwszy plan wybijają się trzy pary małżeńskie; Kuroniów, Wałęsów i Frasyniuków. Będzie to opowieść o losach tych par, oczywiście, w tle wybijająca się na pierwszy plan historia Solidarności i naszego dążenia do wolności, demokracji.