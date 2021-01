19. edycja Gdyńskiego Biznesplanu. Czas na złożenie wniosku do końca stycznia. Pula nagród wynosi sto tysięcy złotych

- Zgłoszenie pomysłu do konkursu to pierwszy krok - mówi Beata Wróblewska z Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. -Drugi to udział w warsztatach i szkoleniach. Trzeci, najważniejszy dla uczestników, złożenie gotowego biznesplanu. Będą mieli na to czas do 31 marca 2021 roku. Do finału, by zaprezentować swoje pomysły przed jury, zaproszeni zostaną autorzy najciekawszych i najlepiej przygotowanych biznesplanów. Kto wygra 19. edycję konkursu, dowiemy się podczas gali finałowej zaplanowanej na czerwiec.