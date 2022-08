18-latek wyciągnięty z Jeziora Białego w Chmielnie. Trafił pod opiekę ratowników

18-latek topił się w Jeziorze Białym w Chmielnie

Do zdarzenia doszło w piątek 5 sierpnia ok. godz. 10.23. Jak podaje mł. asp. Karolina Jędrzejczak, p.o. oficera prasowego KPP w Kartuzach, policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, topiącym się w Jeziorze Białym w Chmielnie.

- Dzięki szybkiej reakcji służb 18-letniego mężczyznę udało się wydobyć na brzeg i, po resuscytacji, przywrócić mu funkcje życiowe - mówi rzeczniczka kartuskiej policji.

18-latkiem zajęli się ratownicy, a następnie przewieziono go do szpitala. Policja wciąż wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia. Na ten moment wiadomo, że mężczyzna wpadł do wody podczas pływania na desce.