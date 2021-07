18. punkt widokowy w Gdańsku. To w ramach projektu „Spojrzenie na Gdańsk”! Zobaczcie zdjęcia z otwarcia widoku Gabriela Pewińska

Pogańska Góra to jedno z bardziej tajemniczych miejsc na mapie Gdańska. To tu w 1919 i 1920 odkryto pochodzące z VI wieku groby skrzyniowe. Ich obecność oraz pozostawione na szczycie głazy wskazują, że wzniesienie mogło być ośrodkiem pogańskiego kultu. Niewykluczone również, że Pogańska Góra była miejscem, gdzie znajdowała się dawna osada rycerska Rutki. Dowodem na to może być charakterystyczny kształt wzniesienia, przypominający grodzisko - mówi twórca projektu Witold Paweł Burkiewicz.