18. Mistrzostwa Polski w Zażywaniu Tabaki na Festiwalu Tradycji Kaszubskich w Chmielnie. 25.07.2021 r. Kto zwyciężył w tym roku?

Kolejny Festiwal Tradycji Kaszubskich w Chmielnie za nami!

Nie brakowało atrakcji na niedzielnym Festiwalu Tradycji Kaszubskich w Chmielnie. Po południu cały stadion gminny zapełnił się najróżniejszymi stoiskami z rękodziełem czy przysmakami prosto od lokalnych wytwórców i kół gospodyń wiejskich. Od samego początku imprezy publiczność zabawiana była też najróżniejszymi grami, jak np. kaszubskie karaoke.

Festiwal umilił występ najmłodszych członków Zespołu Pieśni i Tańca „Chmielanie”. Dla dzieci była to dopiero druga okazja wystąpienia przed publicznością – pierwszą mieli ledwie dwa tygodnie temu, podczas Festiwalu Truskawek Kaszubskich.

Nie ma co się jednak oszukiwać, że motyw przewodni kolejnej już lipcowej imprezy w Chmielnie był jeden – tabaka. Co w nagrodę robiła zwycięska grupa w karaoke? Zażywała tabakę! Jakie stragany cieszyły się największa popularnością? Oczywiście, że te, gdzie zakupić można było tabakę! Jak wybrano brakującego członka jury do konkursu? No jakżeby inaczej niż poprzez to, jak szybko zażył tabakę!