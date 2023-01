15 rocznica katastrofy w Mirosławcu, w której zginął zastępca dowódcy bazy lotniczej w Malborku

Samolot wojskowy C-295M nr 019 rozbił się w środę, 23 stycznia 2008 roku, o godz. 19.07 przy podejściu do lądowania na lotnisku w Mirosławcu. Na pokładzie znajdowali się żołnierze, którzy wracali z Warszawy z konferencji poświęconej bezpieczeństwu lotów, a wśród ppłk Zbigniew Książek, zastępca dowódcy 22 Bazy Lotniczej.

Jak się potem dowiedzieliśmy, nie planował lecieć tym samolotem. Miał pojechać do Malborka, przespać się w hotelu, a w czwartek rano udać się w podróż do Świdwina, gdzie czekała go odprawa w 1 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego. Widocznie zmienił plany, gdy okazało się, że CASA będzie miała międzylądowanie w Świdwinie, jego rodzinnym mieście.