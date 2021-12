133. rocznica urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego, budowniczego Gdyni. Mieszkańcy pamiętają o legendarnym wicepremierze

Eugeniusz Kwiatkowski odpowiadał m.in. za budowę Gdyni, magistralę kolejową ze Śląska nad Bałtyk czy Centralny Okręg Przemysłowy. Po wojnie, angażował się również w odbudowę Wybrzeża. W ocenie wielu historyków to, obok Tadeusza Wendy, budowniczego gdyńskiego portu, najważniejsza postać w historii miasta. Mówili o tym również obecni na uroczystościach przedstawiciele gdyńskiego samorządu.

- Eugeniusz Kwiatkowski był wizjonerem, który z niezwykłą odwagą, zdecydował o tym, że mała wioska rybacka będzie wielkim i pięknym miastem - podkreślał Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni. - To dzięki jego decyzjom w dwudziestoleciu międzywojennym, czasie bardzo trudnym dla nas Polaków, mogliśmy cieszyć się z tego, że mieliśmy prawdziwe okno na świat. Okno, które było możliwością rozwoju gospodarki, która miała szczególne miejsce w jego sercu i w myśleniu o tym, jak oczami Eugeniusza Kwiatkowskiego miała wyglądać wolna Polska. To właśnie wolna Polska determinowała szereg działań, dzięki którym możemy cieszyć się, jak niezwykle rozwijało się nasze miasto w dwudziestoleciu międzywojennym. Miało to również wielki wpływ na to, jak żyjemy dzisiaj i jak Gdyni będzie wyglądać w przyszłości. W imieniu gdyńskiego samorządu, bardzo się cieszę, że to właśnie Gdynia została wybrana, przez Eugeniusza Kwiatkowskiego, na polskie okno na świat.