12-godzinna sztafeta w morsowaniu w Malborku okazała się wielkim sukcesem. Ok. 300 osób pomogło dziewczynkom. Wśród nich Aleksandra Bednarek

Przygotowania do charytatywnego wydarzenia trwały około półtora miesiąca. W dniu imprezy organizatorzy byli na miejscu, czyli na Kąpielisku Miejskim w Malborku, już o godz. 4, by dopiąć wszystko na ostatni guzik. Pierwsi uczestnicy sztafety weszli do wody o temperaturze około 2,5 stopnia Celsjusza o godz. 7. Po dziesięciu minutach morsujący wymieniali się – i tak aż do godz. 19.

- Pierwsza taka impreza w Polsce, naprawdę, nie było jeszcze 12-godzinnej sztafety w morsowaniu. Frekwencja bardzo dopisała, przewinęło się około 300 osób z różnych stron Polski, m.in. Łódź, Warszawa, całe Trójmiasto – mówi Albert Witkowski, prezes stowarzyszenia Malborskie Morsy.

