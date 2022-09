125życzeń seniorów. W Gdyni wystartowała niezwykła akcja charytatywna

Akcja #125zyczen dla gdyńskich seniorów.

Zbiórka charytatywna dla 125 gdyńskich seniorów - podopiecznych domów pomocy to 125 marzeń, życzeń i próśb. To 125 gestów odwagi, by opowiedzieć komuś o tym, czego się nie zdążyło, czego by się chciało, co mogłoby poprawić jakość życia.

To 125 wyrażonych próśb, często zaskakująco drobnych i banalnych, choć trudnych do samodzielnego zrealizowania przez osobę starszą.

Kinga Szostko i prowadzona przez nią Fundacja Przedsiębiorcy Pomagają wraz z Federacją Gdyński Dialog zainicjowała akcję, w którą każdy może się zaangażować w spełnienie życzeń pensjonariuszy.

Często chodzi o drobne, ale ważne dla nich gesty, czasem o poświęcony czas, a czasem o zainteresowanie. Są też prośby, które wymagają nakładów finansowych, ale do nich można po prostu dorzucić swoją cegiełkę.