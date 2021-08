12. odsłona Festiwalu Narracje już w październiku. W tym roku pod hasłem Gdańsk 2080. Kongres Futurologiczny

Jaki będzie Gdańsk w 2080 roku? Festiwal NARRACJE zaprosi nas w tym roku do podróży w czasie.

W 2020 roku festiwal Narracje nie doszedł do skutku ze względu na rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 w Polsce i w Czechach, gdzie mieszkają kuratorzy oraz część zaproszonych do udziału w 12. edycji artystów i artystek.

W tym roku na NARRACJE odbywające się pod hasłem "Gdańsk 2080. Kongres Futurologiczny" Instytut Kultury Miejskiej i Gdańska Galeria Miejska zapraszają do Wrzeszcza Dolnego 22 i 23 października 2021. Tegoroczny festiwal, jak czytamy w zapowiedzi, zaprosi do podróży w czasie, w rok 2080, kiedy to – zgodnie z prognozami ekologów – część Gdańska zostanie zalana przez Bałtyk. W myśl fantastycznej koncepcji kuratorów, Kariny Kottovej i Piotra Sikory, nie wywoła to jednak ekologicznej katastrofy, jaką znamy z czarnych scenariuszy. Dla zaproszonych twórców wspólnym mianownikiem jest myślenie o przyszłości oparte na racjonalnym optymizmie.

- Pandemiczny 2020 rok sprawił, że praca nad NARRACJAMI wydłużyła się, dając nam czas na lepsze zrozumienie charakteru dzielnicy i na uważną pracę z artystkami i artystami. Podróż w przyszłość, jaką proponujemy podczas nadchodzącego festiwalu, z jednej strony odniesie się do prognozowanej przemiany krajobrazu, z drugiej zaś będzie próbą zredefiniowania relacji zachodzącej między człowiekiem i naturą. Zeszły rok nie tylko obnażył kruchość tej więzi, ale też wpłynął na to, w jaki sposób określamy dziś zadania sztuki. Podczas NARRACJI to właśnie ona odgrywać będzie rolę narzędzia krytycznej analizy postpandemicznej rzeczywistości – mówią Piotr Sikora i Karina Kottová, kuratorzy 12. odsłony NARRACJI Gdańsk 2080. Kongres Futurologiczny.

- Priorytetowe było i jest dla nas bezpieczeństwo publiczności oraz artystów i artystek. W ubiegłym roku, przy gwałtownie rosnącej liczbie zakażeń COVID-19 i wobec szeregu wprowadzanych ograniczeń, jako odpowiedzialni organizatorzy podjęliśmy trudną i w naszym poczuciu słuszną decyzję o odwołaniu festiwalu. Organizacja NARRACJI w dotychczasowej formule i przy specyfice wybranych prac była w takich warunkach niemożliwa. Liczymy, że w tym roku, biorąc pod uwagę wysoki współczynnik osób zaszczepionych w Trójmieście oraz zachowując wszelkie środki ostrożności, będziemy mogli bezpiecznie zorganizować festiwal w przestrzeni miasta – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej.