12 lat od rewitalizacji Rynku w Kościerzynie. Zobacz, jak wyglądał remont w centrum Kościerzyny ZOBACZ ZDJĘCIA

Słońce, piasek niemal jak na plaży i mieszkańcy wypoczywający na leżakach. Tak wyglądał kościerski Rynek. Plażowanie na Rynku miało zamanifestować niezadowolenie z powodu przedłużającej się rewitalizacji centrum Kościerzyny. Tak było 12 lat temu...

- Ulice są rozkopane, ludzie omijają Rynek i ul. Długą szerokim łukiem - mówił jeden z kościerskich przedsiębiorców. - Nie ma szans, żebyśmy w tym sezonie cokolwiek zarobili. Co roku na Rynku można było wspaniale spędzić czas w ogródkach gastronomicznych. Teraz jest to niemożliwe. Nie dość, że zima była długa i dała nam się we znaki, to teraz nie możemy odrobić strat. Jesteśmy naprawdę w trudnej sytuacji.