11-latek został potrącony na przejściu dla pieszych w Pruszczu Gdańskim. Zadysponowano śmigłowiec LRP

Kierowca samochodu potrącił 11-letniego rowerzystę

W poniedziałek, 12 września 2022 roku w Pruszczu Gdańskim doszło do wypadku z udziałem rowerzysty. 62-letnia kobieta kierująca skodą na wyznaczonym przejściu pieszo-rowerowym najechała na 11-letniego rowerzystę. Chłopiec został ranny , został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gdańsku.

Obecnie śledczy dokładnie badają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Za spowodowanie wypadku drogowego grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Apel o bezpieczną jazdę

Policjanci po raz kolejny apelują o uwagę zarówno do kierowców samochodów, jak i do pozostałych uczestników ruchu drogowego. Szczególnie w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów należy skupić uwagę na tym, co dzieje się wokół. Konieczne jest zmniejszenie prędkości i uważne rozglądanie się dokoła. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego powinni przed wejściem czy wjechaniem na jezdnię upewnić się, że jest dla nich bezpiecznie. Każdy powinien zachować czujność dla własnego bezpieczeństwa.

CZYTAJK TEŻ---> Wypadek w Michalinowie. Śmiertelne potrącenie Ukrainki przez dwa samochody. Jednym kierował policjant