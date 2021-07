11 tys. martwych kur w Glinczu! Nie potwierdzono ptasiej grypy u drobiu z ferm sąsiadujących z nielegalnym grzebowiskiem

11 tys. martwych kur w Glinczu! Okoliczny drób nie choruje na ptasią grypę

Znamy już wyniki badań pod kątem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), przeprowadzonych na kurach z ferm sąsiadujących z nielegalnym grzebowiskiem w Glinczu. Na ten moment Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach podaje jedynie, że u zwierząt nie stwierdzono zakażenia.

Nie oznacza to jednak końca sprawy. Jak tłumaczył jeszcze w poniedziałek, 12 lipca Piotr Wal, lekarz weterynarii z PIW w Kartuzach, nawet jeśli zakażenie zostanie wykluczone, właściciel posesji, na której znaleziono szczątki 11 tys. kur, może się spodziewać dalszych konsekwencji. Mężczyzna odpowie przede wszystkim za niewłaściwe zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, za co inspektorat może nałożyć karę nawet do kilkunastu tysięcy złotych.