11 miliardów złotych więcej w dyspozycji dla prezydent Gdańska. To gigantyczny wzrost z 2 na 13 mld. Po co taka zmiana pod koniec 2022 roku?

Spytaliśmy radnych Gdańska z koła Prawa i Sprawiedliwości, co sądzą na temat projektu uchwały. W rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" samorządowcy podkreślali, że są zaniepokojeni taką decyzją i na najbliższej sesji RMG będą głosować przeciw.

Niestety nie udało się nam skontaktować z referatem prasowym prezydent Gdańska i radnymi Wszystko dla Gdańska oraz Koalicji Obywatelskiej. Danielowi Stenzlowi, rzecznikowi prasowemu urzędu, przesłaliśmy pytanie jaki jest cel podwyższenia limitu do 13 mld zł.

Gdy otrzymamy odpowiedź, opublikujemy ją w tym materiale.

- Cel jest nieznany - mówi zaniepokojony Przemysław Majewski, radny miasta Gdańska. - Jest to zmiana w uchwale Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten rok, a nie na przyszły rok. Więc jest to bardzo zaskakujące. To taka "wrzutka" na ostatnie dni roku. Moim zdaniem wygląda to, jak próba zadłużenia Gdańska na sumę kilkunastu miliardów złotych - dodał Majewski.