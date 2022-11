11 listopada 2022 czy jest wolne? Święto Niepodległości czy jest dniem wolnym? 11 listopada wolne od szkoły? Długi weekend listopad 2022 Maja Czech

11 listopada wypada Narodowe Święto Niepodległości. W 2023 roku odbędzie się ono w piątek. Uczniowie z pewnością liczą na to, że Święto Niepodległości będzie dniem wolnym, co zapewniłoby im długi weekend. Sprawdźcie poniżej, czy uczniowie muszą iść do szkoły 11 listopada!