11. edycja Dni Muzyki Nowej. Muzyka eksperymentalna w klubie Żak (16-19.09.2021). Przed nami koncerty, których nie można przegapić

Muzyka z Polski

„W nocie festiwalu Sacrum Profanum o Radical Polish Ansambl można przeczytać, że to „próba partnerskiego spotkania muzyki tradycyjnej i awangardowej”. Ale wychodzi z tego momentami czysty rock’n’roll.” – pisał Bartek Chaciński na swoim blogu. „Najważniejszy jest dla mnie w ich płynących mazurkach aspekt energii, która unosi niczym psychodeliczno-rockowe nagrania sprzed półwiecza, tyle że wypływa z innych tradycji. (…) Każdy, kto jest zainteresowany jakimikolwiek transowymi aspektami muzyki, powinien szybko sięgnąć po tę płytę i posłuchać jej odpowiednio głośno.” (polifinia.blog.polityka.pl).

Z kolei o albumie Jacaszka „Gardenia” Aleksiej Borysow pisał: „Legendarna brytyjska wytwórnia Touch wydała właśnie nowe dzieło polskiego kompozytora i rzeźbiarza dźwięku Michała Jacaszka. Ogólna idea podejścia Michała to połączenie muzyki klasycznej i nowoczesnych faktur elektronicznych. (…) Trzeba podkreślić, że „Gardenia” Jacaszka nie jest typową muzyką do relaksu i relaksu, opartą na dźwiękach dzikiej przyrody zmieszanych z melodyjnym ambientem czy new age. Jest to o wiele ciekawsze i poważniejsze badanie brzmieniowe umiejętnego kompozytorskiego podejścia do minimalistycznej elektroniki, abstrakcyjnych klastrów melodycznych, miękkich dźwięków i klimatów, akustycznych dźwięków dosyconych melancholijnymi nastrojami.” (datawv.com)