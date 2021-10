100. urodziny Tadeusza Różewicza... w oknach Głównego Miasta - spacer literacko-teatralny

To właśnie Tadeuszowi Różewiczowi, w 100. rocznicę jego urodzin, Teatr w oknie dedykuje tegoroczny MONOTEATR, który odbędzie się pod hasłem "Okna na Różewicza".

- Wyprawiamy więc Mistrzowi niebanalną imprezę urodzinową – mówią organizatorzy z Fundacji Theatrum Gedanense, Teatr w Oknie. - Zrealizujemy ją w oknach i w przestrzeni miejskiej. Połączy monodramy i czytania performatywne w wykonaniu wyśmienitych polskich aktorów (Jun, Kierc, Gordon, Bluszcz), ze spacerem miejskim. W czasie spaceru wystąpią trójmiejscy aktorzy, będzie też ekspozycja stu wierszy w oknach Głównego Miasta. Nie zabraknie spotkań z twórcami i promocji nowości wydawniczych.

Wspólnym mianownikiem będzie różewiczowskie słowo, a wspólnotą formy – minimalizm, pozwalający mu potężnie wybrzmiewać.

Tadeusz Różewicz to jeden z najwszechstronniejszych i najbardziej twórczych kontynuatorów literackiej awangardy w poezji i dramacie. Często budzący twórczością kontrowersje ze względu na indywidualne oceny historii czy polityki. Wielokrotnie wymieniany był jako kandydat do Nagrody Nobla, choć – jak ujął to niegdyś Piotr Kępiński w ramach zorganizowanej przez Biuro Literackie debaty - "Nobel nie zasłużył na Różewicza".