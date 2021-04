100 tys. zł kary dla Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie! Chodzi o prowadzenie kompostownika bez wymaganych zezwoleń

To następstwo zawiadomienia jakie w grudniu 2020 r. trafiło za sprawą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku do WIOŚ, Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dyrekcja RDLP dopatrzyła się zaśmiecania terenu przez miejskie służby oraz prowadzenia nieodpowiedniej gospodarki leśnej.

Od ćwierć wieku na terenie leśnym przy ul. 23 Marca w Sopocie, funkcjonuje spory kompostownik, zasilany zielonymi odpadami z terenu miasta, głównie liśćmi. Zbierane przy okazji bieżącego utrzymania czystości inne odpady, jak plastik czy butelki, są selekcjonowane ze sterty i wywożone do zakładu utylizacyjnego. Dlaczego teraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku uznał funkcjonowanie kompostownika za niezgodne z prawem?

„W związku z otrzymanym wnioskiem o interwencję, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadzili interwencyjną kontrolę działalności prowadzonej na terenie nieruchomości przy ul. 23 Marca w Sopocie. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 4 listopada 2020 r. Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie prowadził zbieranie i przetwarzanie odpadów zielonych na terenie powyższej nieruchomości bez wymaganego prawem zezwolenia” - stwierdza w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej gdański Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

- To absurdalne, by mieszkańcy Sopotu byli karani za inwestycje proekologiczne – odpowiada Izabela Heidrich, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Sopotu. Władze kurortu nie zgadzają się z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Przekonują, że kompostownik funkcjonował legalnie i utworzono go na podstawie pozwolenia na budowę.