100 tys. zł dofinansowania od Lasów Państwowych na remont drogi Mirachowo - Cieszenie

Koniec prac niedługo?

To odcinek o długości ok. 2,8 km. Całkowita wartość inwestycji, dofinansowanej w 50 proc. przez Lasy Państwowe, to około 208 tys. zł.

Przetarg na zadanie wygrał Z.T.H.U „JKS” Józef Płotka. W ramach prac m.in. odcinek został wyprofilowany i utwardzony nawierzchnią żwirowo-tłuczniową z kruszywa naturalnego. Całe zadanie ma być ukończone wiosną tego roku.

