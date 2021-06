100 mln zł na działania w ramach „Polskiego Inkubatora Rzemiosła”

Olga Semeniuk spotkała się w auli Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku ze środowiskiem nauczycielskim i uczniowskim zespołu szkół, by przedstawić założenia projektu „Polski Inkubator Rzemiosła”. Jego zadaniem jest wzmacnianie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego, społecznego oraz potencjału instytucjonalnego. W środowej konferencji uczestniczył także Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, który łączył się z uczestnikami online.

Środki na transformację cyfrową

- Gdy rok temu przyjechałam do Gdańska i przedstawiałam założenia projektów, które chciałam wdrażać, to nikt mi nie dowierzał - mówiła wiceminister Semeniuk. - Dziś mam dla państwa konkret w postaci programu „Polskiego Inkubatora Rzemiosła”. To strategia dla małych i średnich firm. To również zachęta dla was drodzy uczniowie, abyście kształtowali się w dualnym systemie kształcenia, nastawionym nie tylko na teorię, ale również praktykę.