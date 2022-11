10 procent ludzi cierpi na bezsenność. Lekarz radzi, jak tego uniknąć. Są bardzo proste sposoby na łagodne wejście w czas zimowy (galeria) Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

Problemy ze snem ma co trzeci mieszkaniec Europy, w tym Polski. Ok. 10 proc. cierpi na bezsenność. Przyczyn tego rodzaju zaburzeń jest wiele. Jedną z nich jest zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie, którą przeżywaliśmy ostatnio. Zmieniając czas, ingerujemy w nasz zegar biologiczny, a to skutkuje określonymi negatywnymi reakcjami ze strony organizmu. Ale przyczyn zaburzeń jest znacznie więcej. A przecież to najprostszy sposób, by stracić życiową energię. Dlatego, kiedy już przestaniemy przesypiać noce, powalczmy o zdrowy sen.