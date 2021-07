10 milionów "lewych" papierosów przechwycone w Gdańsku. Przypłynęły w kontenerze z Chin

ROZMOWA Dr Andrzej Gawliński: Coraz więcej zabójstw dokonanych przez młode osoby

"Zazdrość to dość głęboki motyw zabójstwa. Sprawca może wtedy zadać ofierze o wiele więcej ciosów niż jest to potrzebne do jej uśmiercenia i rozkawałkowania zwłok" – mówi dr Andrzej Gawliński, prawnik, kryminalistyk, suicydolog, dyrektor Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Rozmawiamy o sprawie zabójstwa kobiety i poćwiartowaniu jej zwłok, do którego doszło w 2020 r. pod Nowym Dworem Gdańskim.