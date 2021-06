10 czerwca oglądaj częściowe zaćmienie Słońca. W Trójmieście zobaczymy, jak Księżyc przysłania jego tarczę w ponad 15 procentach!

Jak czytamy: Nów Księżyca to czas, kiedy Księżyc spotyka się na niebie ze Słońcem, przez co jest niewidoczny. Kiedy jednak, zamiast - jak zazwyczaj - przemknąć niezauważenie pod lub nad tarczą Słońca, wkracza w „święty” obszar złotej tarczy, przysłaniając jego blask i następuje zaćmienie Słońca. Jest to moment spotkania dwóch światów, odwrócenia porządków i zawieszenia praw, w których za dnia panuje Słońce, a Księżyc przynależy tylko do nocy. Księżyc w nowiu niewidoczny w blasku Słońca nagle staje się tym, co przyćmiewa jego blask.

Nów to początek cyklu księżycowego. Jest czasem na wewnętrzną refleksję i zasiew intencji na najbliższe tygodnie. Na niektórych nów Księżyca działa silniej niż pełnia. W tym czasie zamykamy się w sobie, żeby pewne sprawy przemyśleć, poobserwować, ale lepiej jeszcze nie działać i nie podejmować ważnych decyzji. To moment ciszy przed dużym skokiem do przodu, kiedy ekstremalnie się odradzamy.