10 argumentów przemawiających za stosowaniem zimnych pryszniców. Korzyści płynące z chłodnych kąpieli

Regularne stosowanie zimnych kąpieli może znacząco pobudzić nasz organizm. To znany od lat sposób na poprawę odporności oraz hartowanie ciała. Co ważne, usprawniają one przepływ krwi, a przede wszystkim ujędrniają skórę. Stosowanie zimnej wody wpływa na zwężenie naczyń krwionośnych, a także przyspiesza metabolizm.

Nie trzeba cierpieć polewając się zimną wodą. Powinno się to robić stopniowo, wydłużając czas. Zalecane jest ok. 30 sekund takiej kąpieli pod prysznicem. To sposób na zmniejszenie obrzęków i skurczenie się porów w skórze. Nie bez znaczenia jest także fakt, że zimny prysznic wpływa na redukcję stresu. Warto więc stosować to rozwiązanie przez cały rok.