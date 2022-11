1 Liga. Chojniczanka Chojnice była o włos od zgarnięcia pełnej puli punktów w Tychach z GKS-em ZDJĘCIA

GKS Tychy - Chojniczanka Chojnice 11.11.2022

Po pięciu kolejnych ligowych przegranych, zakończonych zdymisjonowaniem trenera Tomasza Kafarskiego, Chojniczanka Chojnice w piątek, 11 listopada 2022 roku przystępowała w Tychach do spotkania z GKS-em z Piotrem Kieruzelem na ławce.

Od 30 września 2022 roku i zwycięstwa 1:0 nad Wisłą Kraków Chojniczanka czekała na kolejną zdobycz. Prawie półtora miesiąca później bliska była w Tychach, gdzie do doliczonego czasu gry prowadziła 1:0 z GKS-em.

- Znaleźliśmy się w trudnej, specyficznej sytuacji w tygodniu poprzedzającym to spotkanie. Klub zdecydował się zakończyć współpracę z trenerem Tomaszem Kafarskim, który osiągnął naprawdę duże wyniki, bo przywrócił I ligę dla Chojnic. Będziemy wszyscy o tym pamiętać. [Ta zmiana] powodowane to było tym, aby tchnąć nowego ducha w ten zespół. Wydaje mi się, że akurat ta rzecz została osiągnięta. Chłopacy pokazali wiele zaangażowania w tym meczu, a to świadczy, że stać ich na wiele. Na pewno musimy szanować ten punkt, mimo że jest niedosyt. Okoliczności, w jakich straciliśmy bramkę, były, jakie były - przyznał na konferencji Piotr Kieruzel, trener "Chojny".