1. edycja Manewrów Morskich w Karwi. Hasłem poprawa bezpieczeństwa [ZDJĘCIA]

- Na to szkolenie zjechały się zespoły z całej Polski, m.in. z Poznania i Wrocławia, ale też z Półwyspu Helskiego czy Choczewa - mówi Michał Chlebicz. - Staramy wymieniać się doświadczeniami, a w związku z tym, iż jest to pierwsza edycja, to dopiero przecieramy szlaki, ale przyszłościowo może będziemy takie szkolenia organizować cyklicznie.